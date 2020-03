Autoridades de saúde devem "garantir" que há "capacidade de isolamento" nos lares

Vila Nova de Famalicão, 22/03/2020 - O Lar de idosos, Residência Pratinha, em Cavalões, Famalicão, recebeu o INEM que vem testar utentes e funcionários, depois de alguns funcionários terem sido testados positivo para Covid-19. (Miguel Pereira/Global Imagens) © Miguel Pereira/Global Imagens

Por Guilhermina Sousa* 27 Março, 2020 • 16:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

São já duas as mortes provocadas pelo novo coronavírus no lar da Santa Casa da Misericórdia de Resende, em Viseu. Os infetados são 32. Garcez Trindade, presidente da autarquia de Resende, considera que o pior já passou, mas esclarece que o próximo passo é testar todos os outros utentes.

"Houve a primeira fase, de surpresa, e agora a situação está controlada. Os doentes infetados da unidade de cuidados continuados estão isolados. Os não infetados estão noutra ala."

Para já, "está tudo controlado", acrescenta o autarca de Resende, onde na terça-feira foi declarado o estado de emergência municipal. "Passaremos à fase de testar outros utentes que estão noutras valências, uma vez que há colaboradores dessas valências que também estão infetados", relata, em declarações à TSF.

Ouça o relato de Garcez Trindade. 00:00 00:00

Já o presidente da Câmara de Braga remete para as autoridades de saúde a decisão de retirar ou não os idosos do asilo de São José, depois de esta manhã se terem confirmado três casos de infeção pelo novo coronavírus em utentes.

Na quinta-feira, uma idosa morreu em Braga, mas ainda há o receio de que mais casos surjam, quando mais resultados forem conhecidos. O autarca Ricardo Rio remete para as autoridades de saúde a decisão da possível retirada dos idosos.

"Isto tem de ser articulado com as estruturas da área da saúde, porque, tal como aconteceu recentemente em Vila Real, onde até estranhamente terão encaminhado os idosos para a unidade de Braga, terá de se tomar uma medida mais rápida no sentido de promover o afastamento entre os potenciais infetados e os casos confirmados."

Ricardo Rio admite que não recebeu ainda pedidos de ajuda. 00:00 00:00

Para Ricardo Rio, "não há ninguém melhor do que as próprias autoridades de saúde para garantir que há essa capacidade de isolamento dentro das instituições".

O autarca acredita que estão a ser testados os idosos de todos os lares de Braga, mas reconhece que não tem recebido pedidos de ajuda."Até ao momento não recebemos nenhum pedido, nem desta nem de nenhuma outra instituição, para garantir o isolamento de utentes ou de profissionais infetados."

O autarca apela às autoridades de saúde que garantam que há nas instituições condições para o isolamento. 00:00 00:00

"Algumas instituições sociais estão a utilizar um sistema de internato dos seus colaboradores, ou seja, eles ficam em permanência nos respetivos lares para evitar focos de contaminação", reforça Ricardo Rio.

A Câmara de Braga garante toda a atenção à situação nos lares da cidade, mas diz que, até agora, só tem sido necessário garantir alojamento para os funcionários dos lares que não se sentem seguros para ir a casa.

Em Vila Real, o lar de Nossa Senhora das Dores tem 88 casos de Covid-19. Rui Santos, presidente da Câmara, revelou esta tarde às televisões, que, dos 99 testes feitos, só 11 deram negativos. A maioria dos positivos, no entanto, não tem sintomas.

Rui Santos faz uma análise à situação em Braga. 00:00 00:00

Rui Santos espera agora que estes utentes possam ser levados para outro local. São "resultados muito negativos e muito preocupantes", diz."Com exceção dos 11 utentes transferidos para o hospital Militar, todos os casos são assintomáticos, e logo que seja aconselhável, vão ser transferidos para que o lar seja desinfetado", garante.

* e Catarina Maldonado Vasconcelos, Bruno Sousa Ribeiro, José Milheiro