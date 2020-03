Autoridades de saúde dos Açores desaconselham regresso de estudantes à região

© Pixabay

Com o fecho de várias universidades e politécnicos um pouco por todo o país e com a possibilidade de regresso de alunos deslocados aos Açores, a Direção Regional da Saúde apresentou medidas de prevenção.

Tiago Lopes, diretor regional da Saúde dos Açores, explica que há dois tipos de casos a ter em conta. Por um lado, os alunos de universidades encerradas por indicação da Direção-Geral da Saúde. Por outro, os estudantes que frequentam estabelecimentos de ensino que fecharam por decisão da própria direção da escola.

"Os estudantes cujos estabelecimentos de ensino tenham sido encerrados por orientação da Direção-Geral da Saúde deverão cumprir com as recomendações, no que diz respeito ao distanciamento e ao isolamento profilático. Nesse sentido, desaconselhamos o seu regresso à região para cumprimento das recomendações das autoridades de saúde", explica Tiago Lopes.

Em declarações à TSF, o diretor Regional da Saúde, refere que os restantes podem regressar à região mas "por cautela e por prevenção serão devidamente acompanhados pelas autoridades de saúde regionais".

Raquel Andrade, estudante de psicologia na Universidade do Porto, optou por não regressar à ilha Terceira, de onde é natural, de forma a prevenir qualquer possibilidade de contágio.

"Na verdade nem cheguei a ver voos. A minha mãe trabalha numa escola básica, o meu pai está constantemente em contacto com imensas pessoas. Portanto, se alguma coisa lhes acontecesse, provavelmente seria eu", explica.

A estudante açoriana garante que, ainda assim, há muitos alunos a regressar aos Açores.

"Não concordo mas fico feliz por ver outras amigas minhas, nomeadamente as minhas colegas de casa e outras tantas de todos os lugares do país - Lisboa, Covilhã - a ficar em casa", refere.

A Região Autónoma dos Açores conta com três hospitais. Numa primeira fase, tem seis quartos de isolamento com pressão negativa, disponíveis para tratar doentes com Covid-19.

O número de camas pode aumentar caso haja uma evolução da pandemia. A região conta com outras sete camas com pressão negativa e 80 camas de isolamento.