Autoridades investigam causas de incêndio em pensão do Porto

As pessoas conduzidas ao hospital, por inalação de fumos, já tiveram alta © Fernando Fontes/Global Imagens

Por Lusa 27 Fevereiro, 2021 • 12:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As autoridades policiais estão a investigar as causas de um incêndio registado esta madrugada numa pensão do Porto, que provocou 11 realojados e obrigou ao tratamento hospitalar de três pessoas, disse fonte da PSP.

A Proteção Civil e a Segurança Social providenciaram já o realojamento das 11 pessoas que residiam na pensão, situada na Rua Visconde de Setúbal.

As pessoas conduzidas ao hospital, por inalação de fumos, já tiveram alta.

O incêndio, que foi extinto às 04h40, quase cinco horas após ter deflagrado, causou estragos que a fonte considerou elevados.