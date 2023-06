Autoridades portuguesas detêm dois passageiros clandestinos em navio ao largo do Algarve

© Artur Machado/Global Imagens (arquivo)

Dois indivíduos que tinham entrado "clandestinamente" a bordo de um navio com bandeira portuguesa e apresentavam "comportamentos ameaçadores" contra a tripulação foram detidos, na madrugada desta quinta-feira, numa operação conjunta da Marinha, Autoridade Marítima Nacional (AMN) e Polícia Judiciária ao largo do Algarve.

Em comunicado, a AMN dá conta de que o comandante do navio mercante "Vestwind" vinha a pedir "apoio e assistência" a vários países - que os recusaram - desde que haviam partido do Porto de Izmir, na Turquia, onde os dois detidos entraram a bordo, a 8 de junho.

"Desde que foram detetados, demonstraram uma atitude não colaborante com a autoridade do navio, passando a assumir comportamentos ameaçadores contra a tripulação", revela a autoridade no mesmo comunicado. Acrescenta que os tripulantes do navio "estavam a ser vítimas de ameaças graves contra as suas vidas e contra a segurança da embarcação".

No navio, a PJ recolheu provas que fundamentam a indiciação por crimes de "atentado à segurança de transporte por água, introdução ilegal em lugar vedado ao público, ameaça agravada e permanência ilegal, em território nacional".

Os dois detidos, de 23 e 24 anos, vão ser presentes a interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal de Faro, que vai decidir as medidas de coação a aplicar.