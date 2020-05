Autoridades procuram criança desaparecida no concelho de Peniche

Fortaleza de Peniche © Maria João Gala/Global Imagens

Uma criança de nove anos está desaparecida na freguesia da Atouguia da Baleia, concelho de Peniche (Leiria), desde o início da noite de quinta-feira, estando a decorrer buscas, disse à Lusa fonte do Comando-Geral da GNR.

De acordo com a fonte, nas buscas para encontrar a criança, que desapareceu ao início da noite de quinta-feira, estão a ser usados cães pisteiros.

"As buscas foram efetuadas na Atouguia da Baleia, mas hoje o perímetro deverá ser alargado", disse.

De acordo com a Guarda Nacional Republicana, as buscas estão em curso com o "auxílio de animais" e no local estão também elementos da Polícia Judiciária.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria disse que o alerta foi dado às 20h30 de quinta-feira e os Bombeiros Voluntários de Peniche estão a apoiar as buscas.

Às 00h05 desta sexta-feira, indicava que estavam no local 32 operacionais apoiados por 11 viaturas. Às 07h40, estavam no local 20 operacionais, com o apoio de 10 veículos.