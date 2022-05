Autorizado reforço de equipas de combate a incêndios até 14 de maio

A secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar © John Thys/AFP

A Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, autorizou esta segunda-feira a ativação de um "reforço máximo de cem equipas de combate a incêndios, entre as 00h00 desta terça-feira e as 23h59 do dia 14 de maio", próximo sábado, para responder ao agravamento do risco de incêndio rural, lê-se numa nota divulgada esta tarde pelo Ministério da Administração Interna (MAI).

Esta decisão surge de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), "que elevou o Estado de Alerta Especial do Dispositivo para o nível Amarelo, na sequência das previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera", explica o mesmo documento.

Os meios dos distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Faro, Guarda, Portalegre, Santarém, Vila Real e Viseu vão estar em alerta amarelo.

O MAI recomenda a adoção de medidas de prevenção e precaução a todos os cidadãos e garante que vai acompanhar "em permanência" a situação no país, tomando novas medidas caso "se revelem necessárias".