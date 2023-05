"Auxílio à imigração ilegal" em Coimbra. SEF faz buscas em junta de freguesia e escola profissional

Os arguidos obtinham e usavam documentação fraudulenta © Gerardo Santos/Global Imagens

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras executou, no início desta semana, 14 mandados de busca na região de Coimbra. As buscas aconteceram numa escola de ensino profissional e numa junta de freguesia por fortes indícios da prática dos crimes de auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos.

"No decorrer da operação 'Escola com Vista', que contou com a participação de cerca de 30 inspetores do SEF, foi constituída arguida a sociedade responsável pela escola, o seu gerente e um outro cidadão nacional, indiciados em comportamentos ilícitos que consubstanciam o favorecimento e a facilitação da entrada e permanência ilegal de um elevado número de cidadãos estrangeiros", pode ler-se no comunicado do SEF.

A investigação começou em 2021 por fortes suspeitas do envolvimento e participação direta dos agora arguidos em comportamentos criminosos. Obtinham e usavam documentação fraudulenta para permitir, sob falsos pretextos, a obtenção de vistos para estudo. Esses vistos eram depois usados para outros fins.

"Concretamente para promover a entrada e permanência irregular em outros países do espaço Schengen", revela a nota.