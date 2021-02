Avança concurso para demolição do prédio Coutinho

O prédio Coutinho © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

Por Ana Peixoto Fernandes 08 Fevereiro, 2021 • 22:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O concurso público internacional para a demolição do Edifício Jardim (conhecido por prédio Coutinho) em Viana do Castelo vai ser lançado esta terça-feira. Segundo informou o administrador da sociedade VianaPolis, Tiago Delgado "a abertura do procedimento com valor de 1,7 milhões de euros e prazo de execução de seis meses, será publicada, este dia 9, em Diário da Republica". Seguem-se 30 dias para a apresentação de propostas.

Os trabalhos preliminares da operação deverão iniciar-se, após desocupação total do prédio. Os proprietários das últimas seis frações ainda ocupadas, anunciaram que vão abandonar o imóvel num prazo de "até dois meses". A previsão da VianaPolis é que "o início da obra pesada seja em outubro". "Será uma demolição tradicional, por meios mecânicos, sendo que previamente, à entrada desses meios, haverá toda uma retirada de caixilharias de alumínio, vidros, madeiras, alcatifas, cabos elétricos, cobre e canalizações", descreveu Tiago Delgado, acrescentando que, após essa primeira fase, "ficará só o material inerte, tijolo e betão, que poderá ser reabilitado para eventual reutilização".

Este será um segundo concurso para execução da demolição, anunciada no ano 2000 e cuja concretização se tem arrastado devido à luta dos moradores nos tribunais.

No primeiro concurso público lançado em 2017 foi adjudicatária a empresa Domingos Silva Teixeira (DST), com sede em Braga, por apresentar a proposta de valor mais baixo (1,2 milhões), mas desistiu de concretizar a obra. Segundo confirmou ao Jornal de Notícias, "uma rescisão por mútuo acordo por terem passado muitos anos desde assinatura do contrato". E que "prescindiu de qualquer indemnização para evitar qualquer dano eventual e colateral nos moradores".