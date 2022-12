Retomada a circulação na Linha do Minho, depois de avaria de comboio em Viana do Castelo

© Rui Manuel Fonseca/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 12 Dezembro, 2022 • 09:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A circulação ferroviária na Linha do Minho foi retomada cerca das 09h10, depois de ter sido deslocado daquela ligação o comboio que avariou às 07h30 em Afife, Viana do Castelo, disse fonte da Infraestruturas de Portugal.

Segundo fonte da CP o comboio fazia a ligação entre a estação de Campanhã, no Porto, e a cidade de Valença, no distrito de Viana do Castelo.

Contactada pela agência Lusa, a mesma fonte adiantou que os passageiros foram encaminhados para outra composição.

O comboio inter-regional avariou cerca das 07h30, ainda por razões desconhecidas.

Notícia atualizada às 10h10