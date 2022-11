Avaria provoca "atrasos muito significativos" na circulação de comboios da Fertagus

© Carlos Costa/Global Imagens (arquivo)

Os comboios operados pela Fertagus, que circulam entre Lisboa e a margem Sul do Tejo, estão a circular com "atrasos muito significativos" devido a uma avaria no Pragal, concelho de Almada.

Nas redes sociais, a empresa escreve que "na sequência de uma avaria de uma agulha na estação do Pragal, os comboios circulam em via única entre a estação do Pragal, em Almada, e a de Campolide, em Lisboa".

"Toda a circulação está a efetuar-se com atrasos muito significativos. Pedimos desculpa pelos incómodos causados", lê-se também.