Avaria provocou acidente. Drones da Força Aérea voltam ao ativo este sábado

Os drones da Força Aérea vão ser reativados a partir deste sábado, 14 de agosto, anunciou esta sexta-feira o Estado-Maior-General das Forças Armadas através de comunicado.

Os veículos vão operar a partir das bases de Beja e da Lousã com a missão de reforçar a "capacidade de vigilância aérea e deteção de fogos, no âmbito do Sistema Integrado de Gestão dos Fogos Rurais em Portugal".

Os voos de todos os drones da Força Aérea estavam suspensos desde esta quinta-feira, devido a um acidente ocorrido na última quarta-feira e as restrições foram levantadas por ter sido identificada uma avaria no drone acidentado que tem "reduzida probabilidade" de vir a acontecer novamente, segundo conclusões do "relatório preliminar da Comissão Central de Investigação da Inspeção Geral da Força Aérea".

Estes drones "partilham as imagens recolhidas em tempo real com o Comando de Operações Conjuntas do Comando Conjunto para as Operações Militares (CCOM), do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), com a Guarda Nacional Republicana e com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), permitindo, desta forma, maior celeridade na análise e resposta por parte das entidades no terreno".

O EMGFA prevê também a participação de um C-130 nestas operações de vigilância. A aeronave para operar na região Norte do país "conforme necessário, antecipando as altas temperaturas previstas para o fim de semana".

Ao início da tarde de hoje, o EMGFA tinha anunciado um reforço da vigilância do território nacional, por parte das Forças Armadas, mas sem a participação dos drones da Força Aérea.

No comunicado, o EMGFA explicava que a vigilância seria realizada por aeronaves tripuladas, às quais se juntam patrulhas do Exército e da Marinha, "apoiadas por sistemas aéreos não tripulados".