AVC, cancro do estômago, osteoporose: o sal é um inimigo

Reduzir o consumo de sal é fundamental para diminuir a probabilidade de sofrer de doenças como o acidente vascular cerebral ou o cancro do estômago. Esta é uma das conclusões do estudo sobre o consumo de sal, que foi realizado pela primeira vez em Portugal e envolveu cerca de 300 pessoas.

A mudança de hábitos alimentares representou significativas melhorias na saúde. Durante 12 semanas, um grupo de cerca de 300 pessoas, com idades entre os 20 e os 70 anos, sendo a média de idades de 44 anos e na maioria mulheres com problemas de excesso de peso, integraram um programa de educação alimentar, no qual foi reduzido o consumo de sal e aumentado o de potássio.

Jorge Polónia, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e um dos coordenadores deste estudo, diz que os resultados não deixam margem para duvidas: esta simples mudança de hábitos afasta várias doenças.

"Uma redução da pressão arterial em cerca de 2 milímetros de mercúrio na população, vários estudos mostram que 2 milímetros podem corresponder a menos 10% de mortalidade por acidente vascular cerebral; na população de maior risco e com valores de tensão arterial mais elevados encontramos uma redução do consumo de sal em cerca de 0,6 gramas e uma redução da pressão arterial em 9 milímetros mercúrio".

Este estudo foi realizado no âmbito do Programa Menos Sal Portugal, que pela primeira monitorizou os níveis de consumo de sal e as consequências diretas na saúde. Jorge Polónia diz que é importante ganhar a consciência de que muitas patologias estão associadas ao consumo em excesso de sal.

"O AVC, o cancro do estômago, a osteoporose e as alterações do foro auditivo como as tonturas, perda de equilíbrio, zumbidos e os quadros vertiginosos".

O caminho passa por uma mudança de hábitos, que também implica aumentar o consumo de alimentos ricos em potássio.

"Tem a ver com o tomate, abacate, espinafre, batata-doce, bananas... há todo um conjunto de alimentos que podemos ingerir para proteger a saúde".

A Organização Mundial de Saúde recomenda no máximo o consumo de 5 gramas de sal por dia, mas a maioria dos portugueses consome o dobro. Para evitar excessos quando está a cozinhar memorize esta medida: uma colher de chá corresponde aos 5 gramas limite.