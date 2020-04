Avenida da Liberdade não tinha ar tão bom desde o início do século

Coronavírus em Portugal © Leonardo Negrão/Global Imagens

No Dia Nacional do Ar, os dados da Agência Portuguesa do Ambiente revelam que há melhorias significativas nas últimas décadas, apesar de a poluição continuar a agravar problemas respiratórios e cardiovasculares. Nos dias em que se vive a pandemia devido à Covid-19, Francisco Ferreira, da Zero, espera que seja possível evitar que a poluição volte a agravar-se daqui a uns meses.

A Avenida da Liberdade, em Lisboa, não apresentava números tão bons desde o início do século. "Em termos mensais, é o recorde do século. Nunca tivemos uma concentração tão baixa desde 1 de janeiro de 2000", admite o especialista, sublinhando que não se respirava tão bem numa das avenidas maiores da capital há muitos anos.

Francisco Ferreira considera que esta crise prova que "é o tráfego rodoviário o causador do problema da má qualidade do ar". Assim, quando ultrapassarmos este momento, é preciso tomar "medidas de contenção para garantirmos que no futuro a saúde pública é salvaguardada".

"Não podemos ficar indiferentes e deixar daqui a uns meses voltarmos à situação anterior", insiste o dirigente da Zero.

Já António Morais, presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia está convencido que a queda de emissões de gases poluentes pela inatividade de indústrias e pelas restrições à circulação não vai ter efeitos a longo prazo.

"Quando a atividade humana voltar ao normal, os números vão ser exatamente idênticos aos que eram previamente a esta crise. O que é mais importante é continuar e fortalecer medidas que levam a uma diminuição de gases nocivos para a saúde de forma permanente", aponta o especialista.

António Morais fala num "período anómalo" que estamos a viver e que "será sempre transitório", independentemente do tempo que durar.

* com Cristina Lai Men e Ana Sofia Freitas

