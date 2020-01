Avenida de Gustavo Eiffel no Porto reaberta ao trânsito

Interdição à passagem de veículos na Avenida Gustavo Eiffel vigorava desde as 14h00 © Fernando Veludo/Lusa

A Avenida de Gustavo Eiffel, que se encontrava interdita desde as 14h00, foi reaberta ao transito automóvel nos dois sentidos, na sequência do desagravamento das condições meteorológicas, anunciou o município do Porto.

Em comunicado na sua página oficial, a Câmara do Porto, salienta que "com o estado do tempo gradualmente a desagravar-se, a Proteção Civil Municipal decidiu levantar a interdição à passagem de veículos, que vigorava desde as 14h00", tendo reaberto a circulação naquela artéria, nos dois sentidos, por volta das 17h45.

De acordo com a autarquia, as condições meteorológicas estão agora estabilizadas, não havendo previsão de que haja agravamento do tempo nas próximas horas. A Avenida de Gustavo Eiffel, entre as pontes Luís I e do Freixo, foi cortada devido a uma precipitação acumulada esperada de entre 30 a 40 milímetros por metro quadrado.

Na quarta-feira, aquela artéria foi encerrada ao trânsito pelas 06h00 devido a uma derrocada provocada pelo ao mau tempo. Em declarações à Lusa, fonte da Polícia Municipal referiu que a derrocada de terra ocorreu na zona das Fontainhas.

O agravamento das previsões meteorológicas previsto para o dia desta quinta-feira, levou também o município a proceder ao corte, pelas 11h00 da Avenida de Dom Carlos I, na Foz. De manhã, numa nota publicada na sua página oficial, o município adiantava que aquela artéria marginal, junto ao Passeio Alegre, manter-se-ia fechada ao trânsito durante toda esta quinta-feira, podendo ser reaberta ao final do dia quando as condições de segurança o permitirem.