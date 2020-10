Aviação caiu ainda mais em setembro (e TAP tem os piores números)

© Fábio Poço/Global Imagens

A quantidade de voos e passageiros nos aeroportos portugueses voltou a diminuir em setembro. Os números que já eram negativos, apesar uma ligeira melhoria nos meses anteriores no pós-estado de emergência, agravaram-se de novo, quer na comparação com o mês anterior, agosto - o que seria natural com o acalmar do verão -, quer na comparação homóloga com 2019.

Em setembro o número de passageiros nos aeroportos caiu 70,4% na comparação com igual mês do ano anterior, mais que os 66,2% registados em agosto.

Segundo novos dados da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), nos voos internacionais a queda nos passageiros transportados foi ainda mais significativa (-71,5%), mais quatro pontos percentuais que no mês anterior.

Uma tendência especialmente visível nos maiores aeroportos nacionais: Lisboa regista uma descida de 75,3% (contra 69,6% em agosto) e o Porto perde 64,5% dos passageiros que tinha em setembro de 2019 (menos 7,7 pontos percentuais que em agosto).

No aeroporto da capital em setembro de 2019 transportaram-se 3,3 milhões de passageiros, mas no mês passado esse número caiu para pouco mais de 800 mil, enquanto no Porto foram 443 mil contra 1,2 milhões em idêntico mês do ano anterior.

Em Ponta Delgada e no Funchal a comparação homóloga de setembro também se agravou na comparação com agosto e apenas em Faro foi ligeiramente melhor (numa melhoria de 0,5 pontos percentuais).

A tendência de agravamento das perdas que já antes eram grandes sente-se, nomeadamente, nas companhias aéreas que transportam mais passageiros em Portugal.

A TAP teve menos 79,3% de clientes em setembro, depois de menos 76,5% em agosto. Na Ryanair a descida ronda os 63,1%, mais que os 59,7% do mês anterior.

Da lista das 15 principais companhias aéreas que voam em Portugal, apresentada pela ANAC, a TAP, companhia aérea de bandeira, é a que regista a maior quebra no número de passageiros transportados em setembro na comparação homóloga.

Em setembro de 2019 a TAP transportou 1,9 milhões de passageiros, número que em setembro de 2020 desceu para 394 mil, ou seja, cerca de um quinto.

