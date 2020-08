Avião Canadair despenhou-se quando combatia incêndio no Gerês

08 Agosto, 2020 • 12:06 Partilhar este artigo Facebook

Um avião Canadair despenhou-se, na manhã deste sábado, quando combatia o incêndio em Lindoso, no Parque Nacional Peneda Gerês, confirmou à TSF fonte do Comando Distrital de Viana do Castelo.

O comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional da Proteção Civil, revelou que há dois feridos graves.

Hay dos incendios, el #IFManínLobios a donde nos dirigíamos #Brif Laza y otro incendio provocado por accidente de un hidroavión que imaginamos estaría trabajando en ese incendio...El foca parece ser que es de Portugal. Nosotros bajamos donde este último. pic.twitter.com/uUgTb9GS6X - Diario de un Bombero (@BrifLaza) August 8, 2020

Notícia em atualização