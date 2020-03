Avião com material médico e de proteção proveniente da China chegou a Lisboa

O avião da Hi-Fly transportou material médico para Lisboa © AFP

Um avião da Hi Fly aterrou esta sexa-feira em Lisboa, pelas 20:10, com 35 toneladas de material médico, como luvas, máscaras, reagentes para testes à covid-19 e ventiladores, para ajudar Portugal a mitigar a pandemia.



De acordo com um comunicado divulgado pela companhia aérea, a bordo da aeronave estão luvas, máscaras, fatos de proteção, reagentes para testes à doença provocada pelo SARS-CoV-2 e ventiladores.

O avião da Hi Fly partiu de Lisboa na quinta-feira com destino a Xangai, na China, e regressou ao início da noite de hoje.

O Airbus A340 tinha inicialmente previsto fazer esta viagem na última sexta-feira, mas, segundo fonte da companhia, questões relacionadas com autorizações das autoridades chinesas e logísticas, dado que o material teria de estar todo no mesmo local para ser carregado para o avião, atrasaram a viagem.

O voo, que foi fretado pela Mirpuri Foundation -- fundação ligada à família proprietária da Hi Fly -, conta ainda com o apoio de diversas entidades públicas e privadas.

A Fundação fez ainda um donativo adicional de 100.000 euros para viabilizar esta operação.