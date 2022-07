Avião de combate a incêndios cai em Foz Côa, Estado tem de devolver 218 milhões à EDP e outros destaques do dia

© Lusa

Um avião de combate a incêndios, modelo Fireboss, caiu esta sexta-feira à tarde na zona de Vila Nova de Foz Côa. A informação foi avançada pelo comandante nacional da Autoridade de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, durante o briefing sobre a situação dos incêndios florestais em Portugal continental.

O responsável indicou que o acidente ocorreu na região de Castelo Melhor, em Foz Côa, tendo sido mobilizados vários meios de emergência para o local.

E esta sexta-feira, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) apresentou dados provisórios que apontou para a maior área ardida dos últimos cinco anos. A maior parte, ocorreu devido aos incêndios da última semana.

Sobre os incêndios, o Presidente da República volta a elogiar o trabalho desenvolvido pelas autoridades, reiterando que este tem sido um ano diferente dos anteriores.

A marcar a atualidade está também uma decisão judicial que não aguarda ao Governo. O Estado foi condenado a devolver 218 milhões de euros à EDP. Em causa está a barragem do Fridão. A empresa já respondeu e diz que a sentença confirma a sua "legitimidade".

Sobre a pandemia, as autoridades de saúde revelaram os números da última semana, que apontam de uma redução da incidência da doença. Portugal registou quase 49 mil casos e 119 óbitos por Covid-19.

No Algarve, os autarcas aprovaram uma série de medidas para ajudar a mitigar os efeitos da seca extrema ou severa que a região atravessa. Durante o mês de agosto, as piscinas municipais vão estar encerradas e haverá limites à rega de espaços verdes.

E por causa da situação de contingência, que será reavaliada no domingo, os responsáveis do Festival Boom estão apreensivos com a possibilidade da mudança do evento para outro local. A TSF falou com a organização que defende a continuidade do festival em Idanha-a-Nova.

Noutra reportagem, a TSF tentou perceber o impacto do incêndio na aldeia de Froufe, no Lindoso, onde "o povo evitou o pior".

No plano político, o caso das falsas presenças no Parlamento, teve um desfecho. A Relação confirma a absolvição dos deputados do PSD, José Silvano e Emília Cerqueira.

Os residentes na margem sul do Tejo poderão ter uma semana difícil. Os trabalhadores da Transtejo e da Soflusa vão estar em greve.

E a terminar, Nero Saraiva, um dos jihadistas portugueses mais conhecidos, foi condenado no Iraque a 15 anos de prisão por terrorismo.