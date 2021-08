Avião holandês voltou de Cabul sem conseguir trazer nenhum passageiro

© EPA

Um avião holandês voltou de Cabul, esta quarta-feira à noite, sem conseguir trazer nenhum passageiro. O ministro dos negócios estrangeiros dos Países Baixos explica que foi impossível retirar as pessoas, devido ao caos que se vivia na zona exterior do aeroporto.

O avião militar tinha sido fretado pelo governo holandês, em conjunto com outros países do norte da Europa, mas acabou por regressar de Cabul sem qualquer dos holandeses que estão no Afeganistão. Esteve apenas cerca de meia hora, na pista do aeroporto.

Os Países Baixos querem retirar cerca de mil pessoas, entre funcionários da embaixada, tradutores e as suas familias.

O chefe da diplomacia de Haia afirma que o cenário foi horrível, com muitas famílias agarradas aos portões do aeroporto.

As tropas dos EUA não estão a permitir a entrada de afegãos no aeroporto, mesmo que tenham credenciais para partir nos aviões militares.