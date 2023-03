Avião russo e drone norte-americano colidem, militares que recusaram embarcar alvo de processo e outros destaques TSF

Um exemplar do drone MQ-9 Reaper © Paul Holcomb/EPA (arquivo)

Por TSF 14 Março, 2023 • 20:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um avião russo chocou esta terça-feira contra um drone norte-americano sobre o Mar Negro. Os Estados Unidos acusam os russos de causar o acidente, mas Moscovo nega.

Os 13 militares que recusaram embarcar no navio NRP Mondego, impedindo o cumprimento de uma missão de acompanhamento de um navio russo a norte da ilha de Porto Santo, na Madeira, vão ser substituídos.

O Presidente da República afirmou que uma das prioridades deve ser o reforço do investimento para a manutenção dos equipamentos militares. Questionado sobre o caso em que 13 militares recusaram embarcar numa missão por "razões de segurança", Marcelo Rebelo de Sousa, que é também comandante supremo das Forças Armadas, destaca que o investimento já está a ser feito.

A Diocese de Vila Real recebeu uma lista com três nomes de padres suspeitos de abusos de menores, explicando que um caso vai ser comunicado ao Ministério Público e os outros dois já foram dispensados do sacerdócio.

O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa considerou que a Igreja Católica em Portugal está "num ponto sem retorno" quanto aos abusos sexuais.

As dificuldades "obviamente" existem, mas a associação que representa os bancos portugueses não considera que sejam tão grandes quanto "se pretende fazer crer". Em audição parlamentar, o presidente da Associação Portuguesa de Bancos vinca que os números do consumo privado do ano passado não revelam uma extensão das dificuldades e até nota que esse crescimento não se deve aos mais ricos da população.

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, considerou que o combate à violência doméstica "nunca estará concluído" e, por isso, tem de ser feito de forma "permanente".

Nélson Évora voltou a falar sobre Pedro Pablo Pichardo para dizer que foi "mal interpretado" nas declarações que fez sobre o atual campeão olímpico de triplo salto.

Telma Monteiro acusou a Federação Portuguesa de Judo de estar a condicionar a vida dos atletas que assinaram uma carta que denunciava a gestão financeira do antigo presidente João Fernandes.

Imagens captadas pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter da NASA mostram uma formação "incomum" na superfície de Marte: dunas de areia com a forma de um "círculo quase perfeito".