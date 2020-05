Avião vai à Índia carregar 15 toneladas de material sanitário para Portugal

Serão transportadas 15 toneladas de material © Direitos Reservados

Um avião da euroAtlantic airways (EAA) aterrou esta terça-feira no aeroporto internacional de Kempegowda, em Bangalore, capital do estado indiano de Kamataka, para carregar 15 toneladas de material sanitário com destino a Portugal, divulgou a empresa em comunicado

O voo da EAA (MMZ-YU655) irá fazer uma escala técnica no Aeroporto Internacional de Tbilisi (TBS), na Geórgia, e prevê chegar ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por volta das 10h15 (em Lisboa) desta quarta-feira, segundo o comunicado.

A empresa esclareceu na nota que "a totalidade da frota da euroAtlantic registada na autoridade aérea nacional, ostentando a flâmula portuguesa, tem estado disponível para servir as capacidades estratégicas de Portugal, em necessidades de voos de repatriamentos, como no caso mais visível na opinião pública em Dili, Timor-Leste, ou no transporte de carga aérea".

Segundo a companhia aérea, as autoridades portuguesas, nomeadamente o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, a embaixada de Portugal na Índia, o AICEP e Autoridade Aérea da Índia desbloquearam "em poucas horas" todas as licenças de sobrevoo e aterragem do avião.

Um avião da companhia aérea, de acordo com a nota, "estacionado no Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU) Guarulhos, está a aguardar carga destinada a um terceiro país da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que será objeto de notícia".

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 254 mil mortos e infetou quase 3,6 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.074 pessoas das 25.702 confirmadas como infetadas, e há 1.743 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

