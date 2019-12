Aviso vermelho: chuva forte regressa esta tarde e vento pode chegar aos 140 km/hora

Há nove distritos sobre aviso vermelho © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

Há nove distritos sob aviso vermelho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) esta quinta-feira devido à passagem da depressão Elsa pelo território de Portugal continental.

Em declarações à TSF, a meteorologista Madalena Rodrigues alerta que precipitação forte e rajadas de vento a partir da tarde e agitação marítima forte já este manhã.

Porto, Braga, Aveiro, Vila Real, Viana do Castelo, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra estão sob aviso devido à chuva forte e persistente, podendo ser acompanhada de trovoada

O IPMA colocou também sob aviso vermelho, devido à previsão de rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora, os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra. As rajadas de vento podem mesmo atingir os 140 quilómetros/hora nas terras altas.

O temporal que se faz sentir durante a madrugada causou 630 ocorrências entre as 0h00 e as 5h00 desta manhã, segundo a Proteção Civil. Quedas de árvores, inundações e danos em estruturas são a grande maioria das queixas.

Sob aviso laranja para precipitação, vento ou agitação marítima, que vigoram em diferentes períodos até sábado, vão estar os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre e Braga.



No aviso relativo ao vento, nos distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga podem ser registadas rajadas de vento entre os 100 e os 130 quilómetros por hora.

Esta quarta-feira, o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil Rui Laranjeira alertou também para um agravamento do estado do tempo esta quinta-feira.

"Esperamos um cenário mais complicado do que o registado hoje [quarta-feira], com um aumento da quantidade de precipitação e aumento da intensidade do vento. Não conseguimos prever quais as consequências que vão ocorrer, mas se forem proporcionais àquilo que aconteceu nas últimas horas, teremos um aumento da queda de árvores e de inundações", disse à TSF.