Chuva forte regressa sexta-feira, mãe de Jéssica detida e outros destaques TSF

© Tiago Petinga/Lusa

Por TSF 15 Dezembro, 2022 • 12:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A manhã informativa da TSF desta quinta-feira fica marcada por novos avisos meteorológicos. A partir desta sexta-feira, os distritos de Santarém, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Portalegre vão estar sob aviso amarelo na devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes.

Em Oeiras, fazem-se contas aos prejuízos causados pelas cheias. O presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, fez a primeira estimativa dos danos provocados pelas inundações no concelho e assumiu que são de, pelo menos, cinco milhões de euros. Já a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, afirma que o Governo só vai aprovar os apoios a nível nacional, depois de as autarquias fazerem o levantamento de prejuízos. Contudo, esses apoios serão aprovados, o mais tardar, até ao dia 15 de janeiro.

A Proteção Civil já registou mais de 7950 ocorrências em território nacional, 4841 inundações e 88 desalojados desde a semana passada.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, admite que é possível e desejável melhorar o sistema de avisos da proteção civil à população quando há eventos adversos, como as intempéries.

Pode acompanhar tudo sobre as inundações aqui:

Destaque também para um homem e uma mulher, de 28 e 37 anos de idade, que foram detidos pela Polícia Judiciária por suspeitas relacionadas com a morte de Jéssica, de três anos, em junho deste ano, em Setúbal. Fonte policial adiantou à agência Lusa tratar-se da mãe de Jéssica e do filho do casal que está em prisão preventiva desde junho, no âmbito desta investigação.

Na Ucrânia, um relatório da ONU documenta o assassínio de pelo menos 441 civis na Ucrânia, que podem constituir crimes de guerra dos invasores russos.

Na ordem do dia estão ainda os sete jovens portugueses que estão retidos num hotel na segunda maior cidade do Peru, onde os conflitos associados à destituição do Presidente peruano estão a impossibilitar o seu regresso a Portugal. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da embaixada portuguesa em Lima, tem acompanhado a situação e assegura que os jovens "estão em segurança".

Entretanto, são já 40 os portugueses retidos no Peru devido à instabilidade que vive no país.

Por fim, Fernando Santos não vai continuar no cargo de selecionador. O jornal Record garante que o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já decidiu que a primeira opção vai ser José Mourinho, nem que seja para chegar apenas no verão, depois de terminar a época 2022-2023.