Avisos e cancelamentos para a passagem de ano, os novos preços das portagens e outros destaques TSF

A noite da passagem de ano pode ser, alertou esta sexta-feira a Proteção Civil, particularmente acidentada. A autoridade alerta para a possibilidade de inundações, deslizamento de terras e formação de lençóis de água nas estradas, uma vez que há previsão de chuva e vento forte, principalmente nas regiões do Norte e Centro.

Perante estas previsões, os municípios de Porto, Gaia e Matosinhos já cancelaram todos os festejos ao ar livre e os transportes coletivos cancelaram a operação que estava prevista. Já os bares esperam uma noite de enchente.

Viseu também tirou do programa as celebrações de fim de ano.

Por Lisboa, a PSP espera 100 a 180 mil pessoas nas celebrações na Praça do Comércio, um dos focos da noite, mas vai também manter-se atenta ao Parque das Nações. O superintendente Domingos Antunes revelou à TSF que, na Praça do Comércio, a segurança será garantida também por videovigilância.

A Brisa revelou os aumentos dos preços das portagens, entre os quais se destaca o encarecimento em 1,10 euros da viagem entre Lisboa e Algarve e em 1,05 do percurso Lisboa-Porto.

A poucas horas de deixar de ser Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro viajou para os Estados Unidos, onde deverá ficar por três meses. Assim, não deve estar presente na cerimónia da tomada de posse do sucessor Lula da Silva.

Com o mundo do futebol ainda a reagir à morte de Pelé, António Simões relata na TSF as experiências vividas em primeira mão com a lenda brasileira: viu-o fazer na Luz o que não conseguiu encontrar em mais ninguém.

Conheça a chave vencedora do Euromilhões, que esta sexta-feira distribui 17 milhões de euros.