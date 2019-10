Baixas médicas já estão disponíveis online

Pode consultar, guardar e enviar por e-mail, para o local de trabalho, a baixa ou certificado de incapacidade temporária © Direitos reservados

A Área do Cidadão disponibiliza baixas médicas em suporte digital, emitido pelo médico de família. O objetivo do Ministério da Saúde é simplificar, e, para tal, desde o início deste mês, já é possível aceder online ao documento.

No registo de saúde eletrónico - Área do Cidadão do Portal SNS -, pode consultar, guardar e enviar por e-mail, para o local de trabalho, a baixa ou certificado de incapacidade temporária.

Em seguida, o documento original deverá ser entregue na entidade empregadora.

Esta nova funcionalidade permite também que o utente consulte todas as suas baixas médicas prescritas no site onde já é possível fazer a consulta aos resultados

de exames, aos guias de tratamento e ao boletim de vacinas, bem como marcar consultas ou pedir isenção das taxas moderadoras.