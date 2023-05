Banco Alimentar recolhe 928 toneladas de alimentos no primeiro dia de campanha

© Rita Chantre/Global Imagens (arquivo)

Foram recolhidas 928 toneladas de alimentos no primeiro dia de campanha do Banco Alimentar Contra a Fome. Em declarações à TSF, Isabel Jonet, presidente do Banco Alimentar Contra a Fome, diz que estas doações são o espelho das dificuldades que os portugueses estão a viver.

"No primeiro dia de campanha do Banco Alimentar foram recolhidas 928 toneladas de alimentos pelos 21 bancos que estão a fazer campanha. Isto significa uma extraordinária solidariedade dos portugueses, uma vez mais", refere, sublinhando que a campanha prolonga-se até ao final deste domingo.

"Eu acredito que vamos continuar a assistir a este volume de doações, que explico pelo facto de muitos portugueses estarem numa situação difícil e de conhecerem situações de famílias que estão também numa situação difícil e não querem deixar de participar nesta grande campanha de recolha de alimentos", considera.

Isabel Jonet afirma que todos os alimentos são importantes.

"O apelo que deixamos é que as pessoas doem aquilo que é mais básico nas suas casas: o leite, o azeite, o arroz, a massa, cereais de pequeno almoço, enlatados, tudo aquilo que os portugueses comem nas suas casas e que, muitas vezes, as famílias mais carenciadas não têm capacidade financeira para adquirir", adianta.

"Temos muitas pessoas que também querem doar mimos, como o chouriço, o chocolate, o leite condensado, comida para bebé, todos esses produtos são importantes e é o somatório destas doações que nos vai permitir nos próximos levar algum alívio às famílias que precisam de ajuda", acrescenta.

A campanha, que decorre presencialmente nos supermercados de todo o país e conta com cerca de 40 mil voluntários, tem o tema 'Esperança' para ajudar as famílias a "fazer frente às dificuldades económicas e sociais".

Além da campanha presencial no fim de semana, a recolha prosseguirá até 14 de maio através de vales disponíveis nos supermercados ou no canal online.

Os 21 Bancos Alimentares, em parceria com cerca de 2600 instituições e entidades que atuam no terreno, distribuem diariamente bens alimentares a mais de 400 mil pessoas em Portugal.

Segundo a presidente do Banco Alimentar, desde o início do ano até 20 de abril, a instituição recebeu 3330 novos pedidos de ajuda, o que representa um aumento de 93% em relação ao mesmo período de 2022, quando tinham chegado 1725 pedidos.