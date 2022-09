Banco europeu de hidrogénio? Decisões imponderadas podem originar "asneiras", alerta Zero

Francisco Ferreira © Gerardo Santos / Global Imagens

O presidente da associação ambientalista Zero, Francisco Ferreira, considera prematura a criação de um novo banco europeu para fomentar investimentos em projetos de hidrogénio na União Europeia, anunciada esta manhã pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante o discurso do Estado da União.

"Acho que devemos ir com calma", afirmou Francisco Ferreira no Fórum TSF. Não há dúvida que o hidrogénio vai fazer parte da descarbonização, mas as expectativas devem ser técnica e economicamente muito bem baseadas, o que nem sempre nos está a parecer que esteja a acontecer em Portugal."

"Não vamos tomar decisões criando investimentos que podem ser ociosos sem estarem devidamente avaliados. E mais vale fazermos essa ponderação, mesmo com a emergência climática energética que temos, do que estarmos a gastar milhões e milhões dos contribuintes europeus, nomeadamente portugueses, para fazermos asneiras que nos arrependemos mais tarde, porque não seguimos o melhor caminho", defende.

A presidente da Comissão Europeia anunciou esta quarta-feira a criação de um "novo banco europeu" para fomentar investimentos em projetos de hidrogénio na União Europeia, orçado em três mil milhões de euros.

"Hoje anuncio que criámos um novo banco europeu de hidrogénio. Isto ajudará a garantir o fornecimento de hidrogénio utilizando dinheiro do Fundo de Inovação, [no âmbito do qual] será possível investir três mil milhões de euros para ajudar a construir um futuro mercado de hidrogénio", declarou Ursula von der Leyen.

"O hidrogénio pode mudar completamente a inovação na Europa", razão pela qual é necessário "passar de um mercado de nicho para um mercado de massas para o hidrogénio".

Ouça aqui o Fórum TSF na íntegra