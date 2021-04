Banda Sinfónica da PSP comemora o 40.º aniversário em direto na TSF

Por TSF 28 Abril, 2021 • 08:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Antes de 1981 a PSP já dedicava alguma da sua atividade à cultura e à música, mas nesse ano os polícias decidiram profissionalizar-se e a banda tornou-se oficial. A Polícia de Segurança Pública existe há mais de 150 anos, e a música sempre acompanhou a história da instituição e da corporação. Nesta quarta-feira, a TSF recebe a Banda Sinfónica da PSP, que, ao longo das décadas, tem representado e divulgado o trabalho das polícias em palcos do território nacional e internacional.

Já elogiada pelo antigo Presidente da República Jorge Sampaio, em 1996, laureada já com louvores dirigidos a vários comandantes, com o diploma e medalha de agradecimento por "Espontânea e Valiosa Cooperação" da Cruz Vermelha Internacional, bem como com o título de "Benemérita de Honra da Ordem Hospitaleira em Portugal", a banda já foi pioneira em várias fases da sociedade, como ao integrar mulheres na sua composição em 1982, o que até então não acontecia nos outros ramos das Forças Armadas e de Segurança.

A banda já esteve presente em mais de três mil eventos públicos e tocou para um milhão de ouvintes. Nesta quarta-feira, a música da PSP chega até aos ouvintes da TSF.