© Rui Oliveira/Global Imagens

Por Lusa 09 Agosto, 2023 • 16:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os banhos nas praias Norte, Centro e ​​​​​​​Sul de Matosinhos estão desaconselhados por motivo de "contaminação microbiológica", avisa esta quarta-feira a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Segundo a plataforma de informação sobre as praias de Portugal da APA, é desaconselhada a ida à água nas praias daquele concelho do distrito do Porto, tendo em conta a análise mais recente à agua do mar.

Em junho as praias de Matosinhos estiveram igualmente interditas a banhos por contaminação das águas.