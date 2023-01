Não há feridos a registar. Barco da Soflusa e lancha da Polícia Marítima colidem no rio Tejo

© Luís Geirinhas

Por TSF/Lusa 04 Janeiro, 2023 • 22:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um barco de passageiros da Soflusa, que faz ligação fluvial entre Lisboa e a margem sul do rio Tejo, colidiu por volta das 21h00 na noite desta quarta-feira com uma lancha da Polícia Marítima, confirmou à Lusa a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Fonte da Soflusa revelou à TSF que o navio seguia do Terreiro do Paço para o Barreiro e que o incidente não causou feridos, não sendo preciso chamar o INEM, nem os bombeiros, pelo que o navio continuou o trajeto até ao Barreiro.

A mesma fonte indicou que as condições de navegação estavam normais, e não havia nevoeiro na altura do incidente.

As causas do incidente vão agora ser apuradas, com a Soflusa a abrir um inquérito, e com o navio a ser, mais tarde, alvo de inspeção pela Polícia Marítima.

"Confirmo que houve uma colisão entre uma embarcação da Soflusa e uma lancha da Polícia Marítima", disse fonte da AMN, adiantando que dois elementos daquela polícia caíram à água, mas já foram resgatados.

Notícia atualizada às 23h05