Barcos parados no mar, protesto em terra

© Pedro Correia/Global Imagens

Por Maria Augusta Casaca 07 Abril, 2021 • 11:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os pescadores e armadores estão concentrados frente à Docapesca na Póvoa de Varzim num protesto contra o que dizem ser uma" perseguição e fiscalizações constantes" por parte da Unidade de Controlo Costeiro ( UCC) da GNR.

Horários de trabalho e mapas de férias são algumas das exigências que a GNR faz aos barcos. No entanto, os armadores dizem não poder cumprir as mesmas normas que se praticam em terra visto ser um setor que está sujeito às condições do tempo. A existência de trabalhadores indonésios a bordo por falta de mão-de-obra nacional é outro dos problemas levantados pelas autoridades. " Os trabalhadores que estão a trabalhar a bordo das embarcações não vêm ilegalmente!", indigna-se o armador José Luís Silva.

De acordo com declarações deste armador à TSF, a GNR " diz que [ esses trabalhadores] não têm documentos que provem que estão a trabalhar nas embarcações". O mesmo armador afirma que têm apelado à administração e que os assuntos estão a ser resolvido, por isso não entendem a "perseguição".

" A lei do trabalho de terra não pode ser aplicada no mar", alega. " A gente não pode ter turnos e horários de trabalho, temos que trabalhar conforme as condições" do tempo e do mar. " Estamos revoltados porque um setor que nunca abandonou o País está a ser bombardeado com esta situação", afirma.

Segundo os armadores há situações laborais que estão a ser resolvidas pela Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM),por isso não entendem a fiscalização constante a que estão sujeitos.