Lisboa: barcos suspensos e circulação nas pontes limitada

A intensidade com que a depressão Elsa está a afetar Lisboa, esta quinta-feira, já levou a que as ligações fluviais no rio Tejo fossem cortadas entre o Terreiro do Paço e o Barreiro, em ambos os sentidos. Também estão cortadas todas as ligações com partida e chegada ao Cais do Sodré (Seixal e Montijo), à exceção do percurso que parte de Cacilhas e chega a Lisboa.

O percurso que liga Trafaria e Belém também está suspenso. A ligação Cacilhas-Cais do Sodré não foi suspensa porque ainda há condições de navegabilidade no Tejo.

Nas pontes 25 de Abril e Vasco da Gama, os veículos pesados com lonas e motociclos estão impedidos de circular.

A Fertagus também já informou que a circulação de comboios na ponte 25 de Abril pode ficar condicionada a qualquer momento.

"Relembramos ainda a este propósito que, se as condições de vento forte se agravarem, (ventos superiores a 90 km/h) a circulação pode mesmo ser suspensa", lembra a operadora no Facebook.