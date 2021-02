Barragens com bons níveis. Algarve já não está em situação de seca

Barragem de Odeleite, no no Algarve, estava com níveis mínimos de água em novembro © Luís Forra/Lusa

O que tem chovido nos últimos meses tem permitido às barragens reporem os níveis de água e melhorar a situação que se verificava no ano passado. O vice-presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) revela que, até o Algarve , que esteve com uma seca extrema e em risco de não ter água em quantidade suficiente para garantir o abastecimento às populações em 2020, apresenta agora níveis confortáveis nas suas albufeiras.

"Nesta altura, no ano passado, no Algarve as reservas de água não garantiam o abastecimento de água o ano inteiro", lembra José Pimenta Machado. "Estas chuvas permitiram recuperar as reservas de água nas barragens do sotavento e barlavento mas também no Alqueva que encaixou 700 milhões de metros cúbicos" com estas chuvas.

O vice-presidente da APA esclarece que, no entanto, ainda há albufeiras com níveis preocupantes, com níveis abaixo dos 30% e 50%, como Monte da Rocha (com 25%) e a Bravura (com menos de 30%).

Em contraste, no Norte e Centro do País a chuva tem caído com maior intensidade e há barragens que atingiram uma altura de água considerável, como o caso do Lindoso, que subiu o seu nível 17 metros.

"A situação é claramente melhor do que no ano passado", garante Pimenta Machado. No entanto lembra que nos últimos 20 anos já passámos por 6 períodos de seca extrema, e " isso é um dado relevante" e a ter em conta para o futuro.