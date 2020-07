Basílio Horta garante que sabe onde estão todos os infetados em Sintra

© Carlos Manuel Martins/Global Imagens

O presidente da Câmara Municipal de Sintra garante que sabe onde estão todos os casos positivos de Covid-19 no concelho. O esclarecimento surge depois de o autarca ter dito ao jornal Público que do universo total de infetados havia cerca de 700 que a autarquia não sabia se estavam ou não em casa.

"Nós já contactámos 565 pessoas infetadas. Como há cerca de 1200, as equipas pluridisciplinares ainda não contactaram as restantes, mas vão contactá-las. Não quer dizer que as outras 700 nós não saibamos onde elas estão, claro que sabemos que elas estão confinadas. Estão identificadas, não receberam ainda foi a visita das equipas multidisciplinares para efeitos de saber qual é a sua situação em termos sociais, mas vão receber", esclarece o autarca Basílio Horta à TSF.

Ao Público, Basílio Horta tinha dito que não sabia se uma parte dos infetados estava ou não em casa: "Nós temos 700 e tal pessoas que não sabemos onde estão. Ou melhor, sabemos onde estão mas não foram contactadas. Não sabemos se estão em casa, se não estão...", pode ler-se aqui.

Quanto à evolução do surto, Basílio Horta recusa cair em otimismos, uma vez que esta pandemia se caracteriza "pela imprevisibilidade" e exige um trabalho "intenso e permanente".

"O número de casos infetados tem vindo a diminuir, mas não quer dizer que não aumente", remata.

