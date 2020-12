"Basta correr mal com um." Lares pedem que famílias não levem idosos para casa no Natal

"Nós, nos lares, além de pensarmos em cada um dos idosos individualmente, temos de pensar no conjunto" (Rui Manuel Fonseca / Global Imagens) © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

A Associação de Apoio Domiciliário, Lares e Casas de Repouso aconselha a restrição de saídas dos utentes durante o Natal. A recomendação foi enviada na segunda-feira às instituições, para que os idosos não sejam autorizados a sair para passar a quadra natalícia junto das famílias.

João Ferreira de Almeida, presidente da associação, explica, em declarações à TSF, que é preciso cautela extra em tempo de pandemia. "Recomendámos, ainda ontem, a todos os associados que o nosso parecer de restringir a saída dos idosos para irem a casa da família no Natal, ou de véspera, para regressar no dia a seguir", assinala o representante das estruturas residenciais para idosos, que logo justifica: para "não estragar todo o esforço de nove meses".

"Basta correr mal com um para a coisa se complicar dentro do lar", alerta João Ferreira de Almeida. O presidente da Associação de Apoio Domiciliário, Lares e Casas de Repouso admite, no entanto, que a medida pode aumentar a ansiedade dos idosos que estão nos lares, e que o impacto pode ser "muito violento", porque os idosos já se encontram "ansiosos" e carentes "de carinho, de afeto, de abraços e de beijos".

Apesar de se tratar de mais um "fator para reforçar essa ansiedade", João Ferreira de Almeida exorta os portugueses a não colocarem em risco os seus familiares: "Temos de pensar no bem maior. Nós, nos lares, além de pensarmos em cada um dos idosos individualmente, temos de pensar no conjunto, e é isso que tem de ser salvaguardado."

A Direção-Geral da Saúde não emitiu recomendações específicas para os lares de idosos, na época de natal, dias em que não se verificarão medidas tão restritivas e será possível circular entre concelhos.

