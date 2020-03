Escolas fechadas. Bastonário dos médicos saúda medida "acertada que peca por tardia"

© Orlando Almeida / Global Imagens

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, saúda a decisão do Governo de encerrar as escolas portuguesas Miguel Guimarães diz que a medida "é acertada e só peca por tardia".

"Já que não foi antes, este é o momento de encerrar as escolas e de ter medidas complementares no terreno" em locais como discotecas, bares ou museus que diminuam o "contacto entre pessoas".

Sobre o facto de a decisão contrariar a recomendação do Conselho Nacional de Saúde (CNS) - que colocou a decisão nas mãos das autoridades de Saúde -, o bastonário da Ordem dos Médicos diz que António Costa ouviu "a sociedade civil".

"Ouviu aquilo que as pessoas lhe transmitiram, ouviu as ordens profissionais, ouviu a preocupação", defende Miguel Guimarães, que critica o parecer do CNS por "responder a uma mão cheia de nada".

Todas as escolas do país, seja qual for o grau de ensino, vão encerrar a partir de segunda-feira e até ao final das férias da Páscoa. A medida é reavaliada a 9 de abril.