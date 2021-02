Bastonário lamenta que relatório da vacinação não seja mais específico

© Pedro Correia/Global Imagens

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, lamenta que o novo relatório da DGS não seja mais específico nomeadamente em relação à vacinação de grupos profissionais, questionando-se sobre quem está incluído na faixa etária entre os 24 e 49 anos, apontada no documento como a mais vacinada.

"A prioridade que nós decidimos, Portugal, foi a mesma que seguiu a Europa, os profissionais de saúde na linha da frente e as pessoas com 80 ou mais anos. Ora, grande parte dos profissionais de saúde, pelo menos os médicos, andava perto dos 50 anos. Com este panorama, eu acho estranho que o número de pessoas vacinadas até agora que é na faixa dos 24 aos 49 anos. Acho muito estranho, a não ser que essa faixa inclua muitos médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde", sublinha Miguel Guimarães.

Miguel Guimarães estranha que haja tantas pessoas na faixa etária entre os 24 e os 49 anos já vacinados. 00:00 00:00

Ouvido pela TSF, Miguel Guimarães adianta que a Ordem está a atualizar o levantamento para saber nesta altura quantos médicos manifestaram a vontade de ser vacinados e ainda não foram. O bastonário irá entregar o documento ao coordenador da task-force que coordena o plano de vacinação."Temos mais facilidade de proximidade com os médicos do que com a própria task-force e nós estamos aqui para ajudar e dizemos, atenção que há aqui pessoas que estão a trabalhar com doentes, são profissionais de saúde e que ainda não foram vacinadas".



O primeiro relatório com o balanço da vacinação foi divulgado esta terça-feira pela DGS e, de acordo com os dados do documento, quase 200 mil pessoas já receberam as duas doses da vacina.