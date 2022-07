"Batemos a todas as portas." Hospital de Faro sem urgências de pediatria até domingo

Urgências do Hospital de Faro © Gerardo Santos / Global Imagens (arquivo)

As urgências de pediatria do Hospital de Faro vão estar encerradas desde esta quinta-feira e até domingo por falta de médicos pediatras e clínicos gerais.

"Lamento informar que a partir das 21 horas de hoje até domingo de manhã, a urgência de pediatria do hospital de Faro estará encerrada, por falta de médicos, pediatras e clínicos gerais. As crianças que necessitem deverão dirigir-se aos SUB [Serviço de Urgência Básica de Albufeira], Vila Real [de Santo António], Loulé, Albufeira e Lagos, ou à urgência de Portimão", informa o diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Horácio Guerreiro, numa publicação no Facebook.

Horácio Guerreiro garante que foram feitos "todos os esforços e do apelo às entidades superiores", mas "não foi possível reunir médicos suficientes".

Numa altura em que o Algarve recebe milhares de turistas, o clínico assegura que o apoio às duas maternidades da região "está garantido".

"Haverá Pediatras em Portimão e haverá pediatras nos cuidados intensivos e no apoio ao internamento e bloco de partos em Faro", afirma.

"É uma profunda tristeza chegar a esta situação, mas não é por falta de diligência, pois batemos a todas as portas. Assumimos as próprias responsabilidades. Porventura, outros passarão ideia diferente. Humildemente, pedimos desculpa aos nossos concidadãos", lamenta Horácio Gonçalves na publicação que começa com a palavra "tristeza".