BE apresenta esta semana diploma para ampliar hospital Garcia de Orta

Catarina Martins © José Sena Goulão/Lusa

Por Lusa 19 Julho, 2021 • 14:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O grupo parlamentar bloquista vai apresentar esta semana um diploma para a ampliação do Hospital Garcia de Orta, em Almada, sustentando a decisão com a necessidade de investimento nesta unidade de saúde que serve o dobro da capacidade prevista.

"Apresentaremos ainda esta semana no Parlamento um projeto, precisamente, para que haja investimento para a ampliação do Garcia de Orta", disse a coordenadora do BE, Catarina Martins, em conferência de imprensa, no final de uma reunião com a administração do hospital.

A dirigente bloquista disse que o projeto de ampliação - que existe, mas não tem início previsto - "é muito importante", já que o Garcia de Orta foi projetado para "servir uma população de 150 mil pessoas", no entanto, atualmente recebe mais do dobro desse número.

"Vivemos aqui o problema, em Almada, com o Garcia de Orta, que tem vivido, aliás, todo o distrito de Setúbal, da falta de investimentos previsto para esta região. A ampliação do Hospital Garcia de Orta não está prevista neste momento, temos um programa de recuperação, a promessa de investimento, nomeadamente, na saúde, mas é preciso não esquecer zonas com uma enorme pressão populacional", sustentou.

Catarina Martins não especificou o tipo de diploma que vai ser apresentado na Assembleia da República.

A propósito da visita a esta unidade de saúde, a coordenadora do BE reiterou a necessidade de contratar profissionais de saúde, advogando que, apesar das contratações anunciadas pelo Governo, o número de profissionais que abandonou o Serviço Nacional de Saúde (SNS) durante a pandemia foi maior.

"É fundamental olharmos para a necessidade de fixação de profissionais do SNS. Acresce que há muitos profissionais a temor que foram sendo contratados e que devem ser vinculados", vincou Catarina Martins, acrescentando que há urgência em "vincular já".