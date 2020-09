BE pede nulidade de auditoria "ferida de morte" por conflito de interesses da Deloitte

© Orlando Almeida / Global Imagens

O BE considerou esta sexta-feira a auditoria ao Novo Banco está "ferida de morte" e não garante "seriedade, rigor e independência" devido ao "conflito de interesses" da Deloitte, apelando ao Presidente da República e ao Governo que a considerem nula.

"Nós convocamos ontem [quinta-feira] esta conferência de imprensa porque tivemos conhecimento, através de uma denúncia, de um facto que, entretanto, confirmamos por uma notícia antiga da agência Reuters de 2017 e que hoje surge na comunicação social", explicou a deputada do BE, Mariana Mortágua.

Em causa está o facto de a auditoria especial feita pela Deloitte não referir que a Deloitte Espanha assessorou o Novo Banco na venda da GNB Vida, concluída em 2019 - noticiado esta sexta-feira pelo Jornal Económico - aquilo que a bloquista aponta como sendo um "conflito de interesses" da consultora.

O BE, de acordo com Mariana Mortágua, "já tirou as suas conclusões", considerando ser claro que "esta auditoria não garante seriedade, rigor, independência nem a defesa do interesse público" e está "ferida de morte", pedindo ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e ao Governo que "também tirem as suas conclusões sobre esta auditoria".

"Da mesma forma que foi entendido pelo Presidente da República e pelo Governo que esta auditoria era importante para analisar as próximas injeções de fundos no Novo Banco é preciso agora considerar nula a auditoria e nulos os seus resultados uma vez que ela não só acaba por validar as operações do Novo Banco como sabemos que ela não garante a independência necessária", apelou.