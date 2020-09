Bebé abandonado no Cacém já está numa família de acolhimento

© Maria João Gala/Global Imagens

Ainda não é o final feliz, mas é o princípio de uma nova vida. Na noite do passado dia 15, o bebé, com menos de um mês, foi levado ao Hospital Fernando Fonseca pelos Bombeiros de Agualva Cacém que o recolheram à porta da Igreja Batista do Cacém. Feitos todos os exames, despistados eventuais problemas de saúde, a criança seguiu já esta quinta-feira para a nova família.

O anúncio é feito à TSF pela presidente da Comissão de Crianças e Jovens em Risco de Sintra Oriental. Sandra Feliciano explica que "nestes casos, a lei privilegia a família de acolhimento em vez de uma instituição. Foi isso que começámos a procurar de imediato e foi o que conseguimos".

O recém-nascido fica entregue aos cuidados de uma família de acolhimento por um período máximo de 18 meses. "Este prazo raramente é ultrapassado e creio que neste caso não vai ser necessário. O Tribunal de Sintra e toda a magistratura têm investido na celeridade destes processos". Sandra Feliciano admite, contudo, que o desfecho deste processo de promoção e proteção da criança também depende das investigações em curso para tentar identificar e localizar os pais do bebé.

Se algum familiar aparecer, entretanto, a reivindicar a tutela da criança, caberá à justiça determinar se isso é o melhor para o bebé. Caso contrário, pode ficar com a família de acolhimento por ano e meio. Sandra Feliciano afirma que cabe depois ao Ministério Público avaliar se há interesse em avançar para uma nova fase, que seria um processo de adoção".

A criança foi encontrada à porta do Centro Social da Igreja Batista do Cacém, no concelho de Sintra. Junto à criança estava uma nota manuscrita onde a mãe afirmava não ter condições e por isso entregava o menino a alguém que o pudesse criar. A suposta mãe e autora do bilhete afirmava que a criança nasceu no passado dia 26 de agosto.