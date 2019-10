© Júlio Lobo Pimentel / Global Imagens

O Conselho Disciplinar do Sul da Ordem dos Médicos decidiu suspender preventivamente o obstetra envolvido no caso do bebé que nasceu em Setúbal com malformações graves.

A informação foi avançada à Lusa por fonte oficial da Ordem dos Médicos. A SIC Notícias adianta que a suspensão tem a duração de seis meses.

Segundo a mesma fonte, o Conselho Disciplinar deliberou "instaurar um procedimento de suspensão preventiva" do médico Artur Carvalho.