Ministério Público Investiga caso do bebé encontrado com vida num caixote do lixo

Bebé foi encontrado dentro de um contentor perto de uma discoteca

Um recém-nascido foi esta terça-feira encontrado no interior de um caixote do lixo em Lisboa, tendo sido transportado com vida para o Hospital D. Estefânia. O Ministério Público está a investigar o caso, confirmou a TSF.

"Um recém-nascido foi encontrado ao final da tarde por uma pessoa sem-abrigo no interior de um caixote do lixo, ainda com vestígios do cordão umbilical", afirmou fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) à Lusa.

Segundo a mesma fonte, o recém-nascido foi encontrado num contentor junto à discoteca Lux, na Avenida Infante D. Henrique, em Lisboa. "Foi transportado para o Hospital D. Estefânia num estado de fragilidade, mas com vida", acrescentou.

O bebé "está clinicamente estável e sob observação", disse à agência Lusa uma fonte hospitalar. "Vai continuar sob observação na unidade de cuidados intensivos" do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa.

Em declarações aos jornalistas esta manhã, o comissário André Serra, do comando metropolitano de Lisboa da PSP, acrescentou que quando foi encontrado o bebé "estava sem qualquer tipo de proteção, sem roupa ou agasalho" e aparentava não ter recebido "qualquer tipo de assistência médica" durante o parto.

Uma pessoa sem-abrigo ouviu um barulho proveniente de um caixote do lixo, espreitou para dentro do contentor e descobriu o bebé, tendo sido ajudada por outra pessoa que estava a passar e assistiu a tudo, conta o comissário. "Foram prestados os meios de socorro imediatos" à criança.

Questionado se está em causa um caso de infanticídio na forma tentada, André Serra diz que não faz sentido "especular":. "Há vários crimes que poderão ter sido cometidos. Poderá estar aqui uma situação de possível infanticídio, se fosse essa a intenção dos pais ou então foi abandono".

Notícia atualizada às 12h10