Bebé encontrado no lixo deve seguir "o mais rapidamente possível" para "adoção"

A Presidente do Instituto de Apoio à Criança considera que o bebé encontrado ontem num caixote do lixo em Lisboa deve seguir imediatamente para adoção. Ouvida pela TSF, Dulce Rocha explica que o tribunal pode decidir entregar a criança a uma instituição mas que, nestes casos, o ideal é encontrar uma solução imediata.

"Os meus colegas poderão ter outro entendimento e achar que é necessário uma conferência judicial, que é mais seguro, porque eventualmente até pode haver uns avós. Da minha experiência profissional, de quase 40 anos, nestes casos não há família, não há apoio, há uma distância grande. Eu inclinar-me-ia mais para uma confiança administrativa, para ser o mais rapidamente possível instaurado o processo de adoção."

Dulce Rocha sublinha que este tipo de abandono é raro e que está geralmente associado a situações de isolamento e miséria: "Ciclicamente, há casos destes que são de pessoas muito desesperadas, muito miseráveis, sem apoio familiar, que estão sozinhas. Muitas vezes são mães estrangeiras que estão num tal estado de desespero e de solidão que praticam um ato desta natureza, que é muito chocante", remata.

O último relatório da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens revela que, no ano passado, houve 10 bebés abandonados à nascença ou nos primeiros seis meses de vida, mais dois do que em 2017.



No caso do bebé encontrado ontem num caixote do lixo podem estar em causa crimes como tentativa de homicídio, infanticídio tentado ou abandono.



O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária, o Ministério Público vai abrir inquérito e oo bebé encontra-se clinicamente estável no hospital de Dona Estefânia.