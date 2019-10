Bebé sem rosto: "Todos os exames e relatórios apontavam para uma gravidez normal"

© Ministério da Saúde

O presidente do Conselho de Administração do Hospital de Setúbal esclarece, a propósito do caso do bebé Rodrigo, que aquele centro hospitalar não teve "qualquer contacto anterior com aquilo que se julgava ser uma gravidez normal" e que as ecografias obstétricas levadas a cabo pelo médico Artur Carvalho não foram realizadas naquele local.

Manuel Roque Santos sublinha, em entrevista ao jornalista Manuel Acácio no Fórum TSF, que "todos os exames e relatórios que [a grávida] trazia apontavam para uma gravidez e um parto normal" e que só depois de a polémica rebentar é que pôde verificar que "a gravidez tinha sido acompanhada por um médico deste hospital", embora numa outra clínica.

O representante do hospital lembrou que o obstetra Artur Carvalho entregou um atestado médico e suspendeu atividade, sendo, de seguida, suspenso pelo Conselho Disciplinar da Região Sul, por seis meses.