Bebés com bactéria multirresistente no Santa Maria estão "estáveis"

Os bebés colonizados por uma bactéria multirresistente no serviço de Neonatologia do Hospital de Santa Maria estão "estáveis", mas por serem prematuros têm de continuar no hospital devido ao grau de dependência de cuidados médicos, de enfermagem e de "alguma tecnologia", explicou esta sexta-feira o diretor de serviço de Infeciologia, Álvaro Ayres Pereira.

Há 13 bebés no serviço, mas apenas 11 deles estão colonizados pela bactéria e outros "dois ou três" já tiveram alta para seguir para casa com os pais.

Embora "estáveis", Ayres Pereira diz não poder dizer que os bebés estão bem, "porque se estivessem bem não estavam" na Neonatologia. "A maior parte deles são grandes prematuros, que independentemente de estarem colonizados ou de terem infeções, têm de permanecer no hospital até terem um grau de desenvolvimento que lhes permita irem para casa com os pais", notou em declarações aos jornalistas.

Estas são crianças "muito dependentes dos cuidados médicos, dos cuidados de enfermagem e de alguma tecnologia que geralmente apoia a vida".

O serviço de neonatologia do Santa Maria está encerrado devido a uma bactéria multirresistente, confirmou esta quinta-feira o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), e além de não serem aceites novas admissões, os bebés afetados "não foram nem vão ser transferidos" para outros hospitais.