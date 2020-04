Beirão solidário lança campanha para ajudar setor da restauração

A empresa que produz Licor Beirão preparou uma resposta que estivesse à altura dos acontecimentos © DR

Uma empresa da Lousã, com uma história de produção de bebidas licorosas a caminho do centenário, puxou da imaginação e lançou campanha de angariação de fundos para ajudar o setor da restauração, duramente atingido pela pandemia causada pelo Covid-19.

O objetivo da Licor Beirão, que em paralelo vai produzir 20 mil litros de gel desinfetante para o Serviço Nacional de Saúde e para as equipas da rede de supermercados parceiros da empresa, é alcançar um milhão de euros para o fundo de apoio a ser criado.

Perante «uma crise sem precedentes», a empresa preparou, nas últimas semanas, «uma resposta que estivesse à altura dos acontecimentos».

Assim nasceu a ideia da criação de um fundo que, daqui a dois meses, atinja um milhão de euros.

No âmbito da iniciativa, de acordo com Daniel Redondo, diretor geral da Licor Beirão, estão «dezenas de milhares de pequenos cafés, bares e restaurantes que tiveram de fechar portas e enfrentam a maior crise de que há memória no setor».

De acordo com aquele responsável, «esses locais fazem parte da nossa cultura, são os pontos de encontro regulares com família e amigos e agora precisam da nossa ajuda».

Nesse sentido, é criado um fundo, tendo como base o valor de 300 mil euros, equivalente à venda, ao preço unitário de três euros, de 100 mil garrafas de 20 cl de Licor Beirão, doadas para o efeito.

Para atingir a verba, a empresa lança um desafio a outras empresas congéneres, nomeadamente, na área das bebidas licorosas, espirituosas, do vinho e do setor cervejeiro, no sentido de oferecerem para venda as quantidades de produto que entenderem, de modo a ser possível a criação do desejado fundo.

«É fundamental que outros setores se juntem a nós. Juntos, vamos ultrapassar este desafio», sublinhou Daniel Redondo.

Para beneficiarem de apoio do fundo, as empresas devem inscrever-se na plataforma online criada para o efeito.

Entretanto, vai ser lançada uma campanha tendo a população mais idosa como destinatária.

«Atende! Que é Beirão!» é o tema da campanha telefónica criada no sentido de sensibilizar aquele grupo de risco, alertando para a necessidade da permanência em casa.