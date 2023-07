Beja abre os braços a peregrinos para a Jornada Mundial da Juventude

Por Cristina Lai Men 28 Julho, 2023 • 10:39 Partilhar este artigo Facebook

A cidade de Beja acolhe peregrinos de várias partes do mundo para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Um dos responsáveis do Comité Organizador Diocesano de Beja, Francisco Molho, admite que o número de pessoas ficou abaixo do previsto.

"O número de inscritos foi sempre inferior àquele que esperávamos. Pensamos que pode estar relacionado com o Covid, com a guerra e com o disparar dos preços. Mas também é verdade que a nossa diocese nunca foi das mais escolhidas, talvez pelo calor que se advinha", considera.

O presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio, também não esconde a realidade, mas não desvaloriza a diminuição do número de peregrinos: "Vamos acolher o melhor que possamos e saibamos estes que vão estar cá connosco."

O autarca lembra a distância de Beja ao local da JMJ, mas reafirma que o aeroporto no Alentejo está disponível, assim seja necessário.

Grupos dos Estados Unidos, do Haiti, do Congo, da China, do Brasil e da Venezuela encontram-se no seminário de Beja.

À TSF, não escondem o cansaço após uma longa viagem, mas garantem que vale a pena vir até Portugal para receber a bênção do Papa.

Um reencontro de irmãos

Dois irmãos da República do Congo que não se viam há 20 anos aproveitaram a Jornada Mundial da Juventude para se reencontrarem em Beja.

Um está exilado no Luxemburgo e outro pertence a uma comunidade religiosa e trabalha com jovens Brazzaville. Sabendo ambos vinham à JMJ, os dois irmãos vão poder voltar a ver-se a tia conhece finalmente o sobrinho.

A história de um reencontro com música congolesa cantada a pedido da TSF.