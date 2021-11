"Beleza em todas as suas formas." Vamos ao cabeleireiro com "tratamento especial"

Por Guilhermina Sousa 10 Novembro, 2021 • 07:31 Partilhar este artigo Facebook

Catarina Valente, Carina Fumega e Marta Bombert são apenas três dos oito jovens escolhidos para participar no primeiro curso em Portugal, do projeto "Beleza em todas as suas formas". A ideia é incluir jovens com deficiência intelectual no mercado de trabalho através do curso cabeleireiro.

Estes primeiros alunos pertencem à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Lisboa e alguns querem mesmo seguir a profissão e ter o próprio salão.

Até lá, têm vários meses de formação, com profissionais do setor, que consideram que esta primeira experiência está a correr bem, apesar de algumas limitações que os próprios alunos reconhecem. Uma das mais importantes é a dificuldade em coordenar as duas mãos ou ler os rótulos dos produtos que precisam de utilizar nesta "arte de bem pentear".

Nada que trave a vontade e a alegria destes 8 aprendizes, que, garante uma das formadoras, têm uma sensibilidade e uma dedicação que muitos já perderam.

A TSF esteve na segunda "aula" deste curso e foi testemunha do "tratamento vip" dado aos "clientes" destes futuros cabeleireiros.