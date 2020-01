Bens essenciais em falta. Um mês depois, Ilha das Flores é reabastecida

Porto das Lajes, ilha das Flores após a passagem do furacão Lorenzo © DR

O Navio Patrulha Oceânico "Figueira da Foz"saiu do Porto da Praia da Vitória, na Ilha Terceira, na última noite, com 25 toneladas de bens essenciais (medicamentos, leite, farinha, legumes, gás...) e 51 militares a bordo. A embarcação deve chegar à Ilha das Flores esta tarde, assim como a aeronave C-295, com uma tripulação de cinco militares, que vai descolar da Ilha Terceira, com cinco toneladas de bens essenciais.

Em declarações à TSF, José Carlos Mendes, presidente da Câmara de Santa Cruz das Flores, saúda a chegada destes bens, que já começavam a fazer muita falta.

"[São] bens de primeira necessidade que já estavam em rutura de stock, como por exemplo: cebolas, leite", apontou o autarca.

Este apoio conjunto das Forças Armadas, com 56 militares, um navio e uma aeronave, surge na sequência de um pedido do Governo Regional dos Açores, através da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, ao Comando Operacional dos Açores.

A Ilha das Flores estava sem abastecimento por via marítima desde 13 de dezembro devido ao temporal, mas também porque o porto da ilha ficou destruído pela passagem do furacão Lorenzo, em outubro de 2019.

*com Cristina Lai Men e Ana Sofia Freitas